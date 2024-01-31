العالم اليوم - المغرب يودع أمم إفريقيا بعد خسارته أمام "البافانا بافانا"

انتم الان تتابعون خبر المغرب يودع أمم إفريقيا بعد خسارته أمام "البافانا بافانا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 12:24 صباحاً - فاز منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد على المغرب وتأهل لربع النهائي ليواجه منتخب مالي.

وودع المغرب رابع مونديال 2022 أمم إفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي، بخسارته أمام جنوب إفريقيا 0-2، الثلاثاء على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، ليتواصل سقوط المنتخبات الكبرى في البطولة.

وسجل إيفيدينس ماكغوبا (57) وتيبوهو موكوينا (90+5) لجنوب إفريقيا، فيما أضاع أشرف حكيمي أبرز فرصة مغربية للتعديل بإهداره ركلة جزاء (85)، وتحصّل سفيان أمرابط على بطاقة حمراء مباشرة (90).