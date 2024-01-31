نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير قطر بمصر يؤكد حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص سفارة قطر في القاهرة على التوعية بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، أقام السفير طارق على فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مأدبة غداء بمقر السفارة للترحيب بعدد من الإعلاميين ممثلي الصحف والمواقع الإخبارية.

وخلال اللقاء تم التأكيد على العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين والمستوى الكبير الذي بلغته على كافة الأصعدة تحت القيادة الحكيمة لكل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد السفير على الرغبة السياسية والحرص الكبير لدى الجانبين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى وتنويعها لتشمل كافة المجالات ومنها الاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وليست السياسية فقط.

وساد اللقاء توافق حول الدور الايجابي الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في تدعيم أواصر التعاون والثقة بين الدول والشعوب.