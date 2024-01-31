العالم اليوم - الذهب يتجه لخسارة شهرية وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتجه لخسارة شهرية وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 11:27 صباحاً - تتجه أسعار الذهب، الأربعاء، نحو تسجيل أول انخفاض شهري في أربعة أشهر مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات سريعة وكبيرة في أسعار الفائدة الأميركية في ضوء متانة الاقتصاد، وذلك قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2036.10 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 2048.12 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسعار 1.3 بالمئة منذ بداية الشهر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2033.30 دولار.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين لدى سيتي إندكس لوكالة رويترز: "يبدو أن الارتفاع الموسمي للذهب قد وصل مبكرا، لذلك ليس من المفاجئ أن نراه يواجه صعوبات في يناير... يتقبل المتعاملون ببطء التعليقات الأقل ميلا للتيسير من مجلس الاحتياطي الفيدرالي عما كانوا يأملون في ديسمبر".

ووفقا لتطبيق احتمالات أسعار الفائدة آي.آر.بي.آر التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون تخفيض أسعار الفائدة الأميركية بحوالي 130 نقطة أساس خلال عام 2024، بانخفاض عن الرهانات التي تزيد عن 160 نقطة أساس في نهاية عام 2023.

وتراجعت فرص خفض أسعار الفائدة في مارس إلى 44 بالمئة من حوالي 90 بالمئة قبل شهر.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل شهر له منذ سبتمبر، بمكاسب تزيد عن اثنين بالمئة حتى الآن في يناير.

وينتهي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم. وبينما من المتوقع أن يترك البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول في الساعة 1930 بتوقيت غرينتش بحثا عن مؤشرات على تخفيضات مستقبلية لأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 918.36 دولار، واستقر البلاديوم عند 976.07 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لانخفاض شهري.