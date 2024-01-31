العالم اليوم - 271 مليون دولار إيرادات كيو القابضة في 2023.. نمو بـ 40%

انتم الان تتابعون خبر 271 مليون دولار إيرادات كيو القابضة في 2023.. نمو بـ 40% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 11:27 صباحاً - أعلنت شركة كيو القابضة نتائجها المالية للعام 2023، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 573.95 مليون درهم (حوالي 156.3 مليون دولار) في عام 2023 بتراجع 30%، مقارنة بأرباح قدرها 822.65 مليون درهم (224 مليون دولار) كانت قد سجلتها في 2022.

وأظهرت البيانات المنشورة على موقع سوق أبوظبي المالي، إن إيرادات كيو القابضة قد بلغت 994.3 مليون درهم (271 مليون دولار) خلال عام 2023، بزيادة 38 بالمئة مقارنة مع إيرادات 720.26 مليون درهم في 2022.

وأرجعت الشركة سبب تراجع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى:

تحقيق الفترة المماثلة أرباحًا غير متكررة من صفقة شراء عند الاستحواذ على شركة تابعة بقيمة 1.8 مليار درهم خلال عام 2022 مقابل لا شئ خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على الموجودات المالية بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 97 مليون درهم مقابل 82.9 مليون درهم خلال العام السابق.

ارتفاع تكاليف العقود بنسبة 88 بالمئة لتصل إلى 394.7 مليون درهم، مقابل 210.3 مليون درهم خلال عام 2022، وارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 85.1 مليون درهم، مقارنة بـ 65 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، بالاضافة إلى ارتفاع مصاريف التسويق بنسبة 53 بالمئة إلى 27.9 مليون درهم مقارنة بـ 18.2 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

تسجيل مصاريف ضريبة الدخل قدرها 79.5 مليون درهم خلال عام 2023 مقابل لا شيء خلال عام 2022.

وبلغ إجمالي الموجودات 21.3 مليار درهم في نهاية 2023، مقارنة بـ19.54 مليار درهم في 2022، بينما بلغت إجمالي المطلوبات 6.4 مليار درهم، بالمقارنة مع 5.3 مليار درهم في 2022.