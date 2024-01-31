العالم اليوم - هاباغ لويد: من المستبعد انتهاء أزمة البحر الأحمر قريبا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 12:24 مساءً - قال رئيس شركة هاباغ لويد الألمانية، رولف هابن يانسن، إن من المستبعد أن تنتهي هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر قريبا، مما يجبر شركات الشحن على تجنب الطريق الذي يعبر قناة السويس.

وأضاف يانسن خلال مؤتمر صحفي في هامبورغ "لا نعتقد أن الأمر سينتهي بعد غد... وما إذا كان سيستمر لمدة شهر أو ثلاثة أو خمسة أشهر، لا أعرف".

وقال إن التوصل إلى اتفاق سياسي ومهمة لحماية سفن الشحن قد يؤدي إلى حل في غضون ستة أشهر.

يشن الحوثيون في اليمن هجمات منذ نوفمبر على سفن في البحر الأحمر، وهو طريق يمر به نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمي، وهو ما يقولون إنه مسعى للضغط على إسرائيل لوقف حربها في غزة.

وأدت هذه الهجمات إلى تحويل كثير من خطوط الشحن سفنهم إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي يمر حول أفريقيا من أجل تجنب العبور من البحر الأحمر، وهو الأمر الذي أربك حركة التجارة على المستوى العالمي.