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الخزانة الأمريكية: الجماعات المسلحة المدعومة من إيران تستخدم النظام المالي العراقي من أجل "إدامة" الهجمات

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أحمد جودة - القاهرة - ‏قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، إن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران تستخدم النظام المالي العراقي من أجل "إدامة" الهجمات، وفقا لقناة سماي نيوز عربية.

وأفادت ‏وكالة إيرانية، بأن عدة صواريخ أُطلقت من باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سيستان وبلوشستان.

وتعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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