‏بيان سعودي كويتي: التأكيد على أهمية المحافظة على أمن واستقرار البحر الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ‏بيان سعودي كويتي، على أهمية المحافظة على أمن واستقرار البحر الأحمر

وأفاد ‏بيان سعودي كويتي مشترك، اليوم الأربعاء، بأن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة بما فيها حقل الدرة مشتركة بين السعودية والكويت فقط.

وفي سياق آخر، تخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.