مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصىاقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة العدو الصهيوني.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة العدو المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.