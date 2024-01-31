العالم اليوم - فلسطين تطالب بـ"تحقيق دولي".. 30 جثة متحللة أيديهم مكبلة

انتم الان تتابعون خبر فلسطين تطالب بـ"تحقيق دولي".. 30 جثة متحللة أيديهم مكبلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 03:24 مساءً - طالبت الخارجية الفلسطينية بتشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في مجازر الاحتلال وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة.

وقالت الوزارة: "وفق شهادات لمواطنين فلسطينيين تم اكتشاف ما يزيد عن 30 جثة متحللة لضحايا فلسطينيين مدفونين في شمال قطاع غزة، تم قتلهم وهم معصوبون الأعين وأيديهم مكبلة في دليل واضح على أنهم أعدموا بشكل ميداني، علماً بأن روايات أخرى تتحدث عن عدد أكبر من ذلك، في أبشع أشكال الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة دون حسيب أو رقيب".

وأضافت: "ترى الوزارة أن اكتشاف هذه المقبرة الجماعية وبهذا الشكل الوحشي يعكس حجم المأساة التي يتعرض لها المدنيين الفلسطينيين والمجازر الجماعية والإعدامات حتى للمعتقلين منهم في انتهاك صارخ وجسيم لجميع الأعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة، وقد تكون هذه المقبرة واحدة من عدد آخر من المقابر التي لم يتم اكتشافها بعد".

وتابعت: "وعليه نطالب بضرورة تشكيل فريق تحقيق دولي يقوم بزيارة قطاع غزة وإجراء فحص وتفقد لجميع المناطق للاطلاع على حقيقة وابعاد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا، والعمل على متابعة أوضاع جميع المفقودين والمعتقلين لدى سلطات الاحتلال".

وقالت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، إن عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 26751، فيما بلغ عدد الجرحى 65636 جريحا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هناك أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين أو مازالوا تحت ركام المباني المدمرة وفي الطرقات، فيما "يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".