إيطاليا تعلن وصول 11 طفلا فلسطينيا للعلاج في روما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 04:33 مساءً - وصلت الدفعة الأولى من الأطفال الفلسطينيين المصابين بسبب القصف الإسرائيلي على غزة، إلى إلى مطار شيامبينو في روما على متن رحلة جوية تابعة لسلاح الجو الإيطالي.

السلطات الإيطالية أن روما

ويأتي ذلك في إطار ما أعلنت عنه السلطات الإيطالية أن روما ستستقبل حوالي 100 طفل فلسطيني للعلاج في البلاد، ووصلت الدفعة الأولى التي تقدر بـ 11 طفلا ليل الإثنين.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في بيان له عبر حسابه على منصة إكس، إنه "يرحب بالأطفال الفلسطينيين الـ 11 الذين سيتم علاجهم في المستشفيات الإيطالية.

أمراض القلب والدم والعظام

وقال تيجاني: "تم نقل 4 من الأطفال، تبلغ أعمارهم 2 و4 و13 و15 عامًا، إلى مستشفى بامبينو جيسو الذي يديره الفاتيكان في روما.

وقالت مستشفى بامبينو جيسو، إن الأطفال يعالجون من "أمراض القلب والدم والعظام والعصبية المختلفة"، ويخضعون لاختبارات تشخيصية مع المتخصصين.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيانها، إن 6 أطفال آخرين نُقلوا جوا إلى بيزا حيث تم نقلهم إلى مستشفى جاسليني في جنوة ومستشفى ماير في فلورنسا، بينما تم نقل شاب مصاب يزيد عمره عن 18 عامًا إلى مستشفى سان كاميلو في روما.

مستشفى السفن الإيطالية

وتم نقل الأطفال المصابين جوًا من مصر بعد نقلهم إلى مستشفى السفن الإيطالية فولكانو في قطاع غزة، حيث خضعوا للفرز.

وسيتم نقل 19 طفلًا إضافيًا جوًا إلى إيطاليا خلال الأيام المقبلة، كما سيتم نقل الباقي جوًا إلى إيطاليا بعد نقلهم وإخضاعهم للفرز على متن السفينة.