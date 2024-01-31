العالم اليوم - "جسم مريب" قرب سفارة إسرائيل في ستوكهولم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 05:24 مساءً - قالت الشرطة السويدية، الأربعاء، إنه تم العثور على شيء قد يكون خطيرا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم ويجري التحقق منه.

وقال متحدث باسم الشرطة لـ"رويترز" إن موظفين في السفارة اتصلوا بالشرطة وأبلغوا السلطات بوجود شيء ما على الأرض بالخارج ربما يكون خطيرا. وأضاف المتحدث أن فريق التعامل مع المتفجرات في طريقه للتحقق من الأمر. ورفضت الشرطة الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن حجم أو شكل الشيء الذي عثُر عليه لحين التحقق منه. وذكرت قناة "إس في تي" التلفزيونية أن عدة سيارات للشرطة موجودة في المكان وتم فرض طوق أمني حول منطقة واسعة.

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