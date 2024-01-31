البيت الأبيض: نبحث التوصل إلى هدنة أطول في غزة للإفراج عن أكبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 05:31 مساءً - أكد البيت الأبيض، استمرار المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف في تصريحات عرضتها قناة القاهرة الإخبارية: "نحرز تقدما جيدا حتى الآن، ونبحث التوصل إلى هدنة أطول في غزة تسمح بالإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين.

وقال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، إن على مجلس الأمن العمل على ضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية.

وأضاف في تصريحات له، أنه يجب تنفيذ آليات لضمان تجنب إسرائيل خرق تدابير العدل الدولية.

وتابع أنه يجب العمل على وقف إطلاق النار في غزة وتأمين دخول المساعدات الإنسانية.