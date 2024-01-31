القوات الأمريكية في العراق تتأهب لعملية برية لدعم الجيش الاسرائيلي في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 06:31 مساءً - أشارت وثائق حصل عليها موقع 'إنترسبت' الإخباري الأميركي، إلى أن القوات الجوية الأميركية في العراق تلقت أوامرا بالبقاء في حالة تأهب استعدادا لنشرها في حالة القيام بعملية برية أميركية دعما لإسرائيل في غزة.

وقال الموقع إن الوثائق لا تشير إلى أن التدخل العسكري البري الأميركي في الحرب وشيكا، ولكن يمكن اعتبارها أحدث إشارة على دعم أميركا لإسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.

وزارة الدفاع الأميركية لم تستجب لطلب التعليق

ولم تستجب وزارة الدفاع الأميركية لطلب التعليق، لكن البيت الأبيض أكد في الماضي أن دعمه لإسرائيل في حرب غزة لن يشمل نشر قوات برية.

أخبار ذات صلة وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: 'لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات أميركية على الأرض في القتال في إسرائيل، ولكن كما قلنا أيضا، لدينا قدر كبير من المصالح في المنطقة'.