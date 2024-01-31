أمريكا: نواصل تزويد أوكرانيا بأنظمة تسليحية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 10:32 مساءً - قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، إن بلادها تواصل تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة جديدة، مثل القنابل ذات القطر الصغير، والتي تسلك الآن طريقها بالفعل إلى جيهات القتال.

وأضافت نولاند، في تصريحات خلال مؤتمر بكييف نقلتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم "الأربعاء"، أن "أوكرانيا أقوى وأكثر مرونة هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي، لقد حرر المدافعون الأوكرانيون أكثر من 50٪ من الأراضي التي حاولت روسيا الاستيلاء عليها بعد 22 فبراير، لقد ألحق المدافعون عنكم أضرارًا جسيمة بالقوات البرية الروسية وبأسطول البحر الأسود، ودفعوا سفن روسيا بعيدًا عن الساحل".

وشددت نولاند على أن النمو الاقتصادي في أوكرانيا ارتفع بنسبة 4% إلى 5% في نهاية العام الماضي وحتى هذا العام، وهو أمر ينبغي أن تحسدها عليه البلدان في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى استعادة صادرات الحبوب إلى مستوى ما قبل الحرب.

وأكدت أنه على الولايات المتحدة أن تواصل تقديم الدعم الأمني ​​لأوكرانيا بجميع الفئات، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة وأنظمة الأسلحة الجديدة مثل القنبلة ذات القطر الصغير التي هي في طريقها إلى الجبهة، ودعم تجديد الدفاعات الأوكرانية.