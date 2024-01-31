قضاة جدد يؤدون اليمين القانوني في محاكم دبي

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أحمد جودة - القاهرة - أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أدى 22 قاضيًا جديدًا في محاكم دبي اليمين القانونية بمجلس الشندغة بدبي.

وتمنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للقضاة الجدد، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي، وضمان سير العمل وانتظامه في محاكم دبي على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء حكم القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع، واحترام الإنسان وصون كرامته.

حضر مراسم أداء اليمين، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

كما حضر أداء اليمين، المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ‏والدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، وسعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد رئيس محكمة التمييز.

من جانبهم، أعرب الأعضاء الجدد في محاكم دبي عن تقديرهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، مؤكدين التزامهم بتحمُّل مسؤولية إعلاء كلمة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة دون إبطاء أو تأخير.

وأدى اليمين القانونية كل من: زينب عيسى بدر الحمادي، وأحمد حميد علي بن خاتم، وعلي عبدالله محمد الهاشمي، ود. حمد عبد الكريم محمد البلوكي، وسعود إبراهيم أحمد سعيد الملا، ود. صقر محمد حسين العطار، وإيمان أحمد حسن المرزوقي، ود. عايض علي جابر علي الأحبابي، وأحمد أيوب محمد نور محمود، وراشد سالم أحمد المدحاني، وهشام محمد محمود على العوجي، ومحمد مجدي البسيوني عبد الحافظ، وياسر بهاء الدين إبراهيم عبد العزيز، وهشام عبد الرحمن محروس عبد الرحمن، ومحمد عزت طه أحمد، ومحمد علي أحمد سلامة، ووليد إبراهيم محمد عبد الوهاب، وتامر محمد الخضري محمود سعودي، وأحمد علي سعيد الموافي المتولي الموافي، ود. محمد عصام إبراهيم الترساوي، وخالد حسن أحمد حسن شبرية، ومحمد أحمد محمد حسن نصر، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة في ضوء احترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون.