وفد الاتحاد الأوروبي يزور محطة معالجة مياه الصرف في شرق الإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - قام وفد الاتحاد الأوروبي بزيارة محطة معالجة مياه الصرف في شرق الإسكندرية، المشروع الذي يتم تمويله من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، ويهدف إلى بناء وحدة معالجة الحمأة، وهي أول وحدة يتم إنشاؤها في مصر خارج القاهرة.

وصرح السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن المحطة تمثل الجهود المتضافرة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لدعم مصر في إدارة وتحسين أمنها المائي.

وضم الوفد سفراء دول أوروبية منها أيرلندا وبلجيكا وسلوفاكيا وليتوانيا وإسبانيا ولاتفيا والسويد واليونان وقبرص وإستونيا والتشيك والبرتغال والنمسا.

وبدأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر الجولة يرافقه عدد من سفراء الدول أعضاء الاتحاد المعتمدين لدى مصر وعدد من الدبلوماسيين،جولة تشمل محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.

ويقوم سفير الاتحاد الأوروبي خلال الجولة، التي تستمر لمدة يومين بزيارة عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي التي يسهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي بالمحافظتين.