نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: نهتم بصورة كبيرة بملف المياه في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يهتم بصورة كبيرة بملف المياه، مشيرًا إلى أن هناك منظمات ودول كثيرة نتعاون معها بهذا المجال في منطقة البحر المتوسط، ومنها الشراكة مع مصر التي تواجه تحديات كبيرة كدولة في هذا الملف.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر مناقشة قضايا المياه، بمشاركة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الغرفة التجارية بالإسكندرية، وبحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وأضاف السفير: نفكر فيما يمكن فعله من أجل مصلحة قضية المياه في مصر، وما تشمله من جوانب عدة منها محطات المياه، والصرف والتعامل مع مياه الأمطار، كما ندعم الشركات الناشئة المهتمة بهذا المجال، والتقينا بعضها بالفعل لما لديها من أفكار رائعة تخص المياه.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي، إلى أن اختيار الإسكندرية ضمن الشراكة جاء لارتباطها مع أوروبا بقنوات مائية مفتوحة، ولهذا نعمل سويا مع الشركاء لدعم مختلف الملفات، مشيرًا إلى أن هناك مذكرة تفاهم إطارية وقعت بين مصر والاتحاد يجب أن تترجم إلى خطوات عملية للوصول لإدارة ملف المياه بشكل جيد، وتنضم مصر بهذه المذكرة للعديد من البرامج البحثية، بجانب التعاون مع المختصين بتغير المناخ وتأثيراته الاقتصادية والتجارية.