نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تستمر ليومين.. سفراء الاتحاد الأوروبي يبدأون جولة بالإسكندرية وكفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يرافقه عدد من سفراء الدول أعضاء الاتحاد المعتمدين لدى مصر وعدد من الدبلوماسيين، اليوم، جولة تشمل محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.

وقام سفير الاتحاد الأوروبي خلال الجولة، التي تستمر لمدة يومين بزيارة عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي التي يسهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي بالمحافظتين.

وبدأ برنامج الجولة بزيارة ميدانية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بغرب الإسكندرية بسموحة، قبل أن يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي مع محافظ الإسكندرية محمد الشريف.

كما حضر السفير برجر وعدد من السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين افتتاح حوار الاتحاد الأوروبي بشأن المياه مع القطاع الخاص ورجال الأعمال المحليين بمدينة الإسكندرية، ويشاركون في حوار "مصر للمياه" مع رواد الأعمال الشباب وسفراء المياه الشباب.

ويهدف برنامج التوسع في شبكة مياه الصرف بغرب الإسكندرية لزيادة القدرة ورفع مستوى المعالجة في إحدى محطات معالجة مياه الصرف القائمة في الإسكندرية، وتحسين البيئة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم القدرة على التكيف في الحضر، والمساهمة في الأنشطة الداعمة للمناخ.

والمشروع- الذي تقدر تكلفته بمبلغ 184.75 مليون يورو- تشمل خطة تمويله قرضًا طويل الأجل يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة استثمار بمبلغ 20 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب استثمارات بمساهمة مصرية.

وخلال زيارته بمحافظة كفر الشيخ، يقوم سفير الاتحاد الأوروبي يرافقه وفد السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين بزيارة ميدانية لمحطة (مطوبس) لمعالجة مياه الصرف الصحي (كفرالشيخ)، ومشروع حماية دلتا النيل، قبل التوجه إلى ديوان محافظة كفرالشيخ؛ للقاء محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين.

وتأتي الزيارة الميدانية في كفر الشيخ في إطار برنامج التوسع في شبكة مياه الصرف من خلال إنشاء محطتين جديدتين، والتوسع في محطات معالجة مياه الصرف الثلاث القائمة، بالإضافة إلى مد أنابيب صرف صحي بمسافة 697 كم، مع تركيب 52 محطة رفع في محافظة كفرالشيخ.

ويهدف المشروع إلى تحسين المستويات الصحية لنصف مليون نسمة، وجودة مياه الري، والجودة البيئية لنهر النيل، وبحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقع أن تقدم خدمات صرف صحي في هذا الإطار لما يقرب من نصف مليون مستهلك.

ويحقق المشروع فوائد غير مباشرة، بما في ذلك الزيادة المتوقعة في الأسماك وارتفاع جودتها في بحيرة البرلس، والوصول لإنتاج زراعي آمَن، وتحسين ظروف السياحة على ساحل البحر المتوسط، وخلق فرص عمل.

وتقدر تكلفة المشروع بنحو 164 مليون يورو، بما في ذلك 32 مليون يورو في شكل منحة من الاتحاد الأوروبي سيتم تخصيصها للأعمال والمعدات، بما في ذلك أنابيب الصرف، ومحطات الرفع، وطرق الوصول.