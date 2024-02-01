نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير إسبانيا بالقاهرة: فقدان 26 ألف فلسطيني حياتهم يتطلب وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير الإسباني بالقاهرة ألبارو إيرانثو على أهمية وقف اطلاق النار فى غزة، مشيرا إلى أنه خلال نحو ثلاثة أشهر منذ اندلاع الأزمة فى غزة فقد أكثر من 26 ألفًا من الفلسطينيين حياتهم وهو ما يتطلب وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الحالية ضمن وفد الاتحاد الأوروبي إلى الإسكندرية وذلك بحضور عدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى مصر.

وشدّد على أنه من حق الفلسطينيين أن يقيموا دولتهم وأن تعيش إسرائيل فى سلام إلى جانب الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده دعت إلى أهمية عقد مؤتمر للسلام فى أقرب وقت ممكن.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، قال السفير الإسبانى إن بلاده قامت بمضاعفة التمويل للفلسطينيين الذين هم في أشد الحاجة إليه.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر على التنسيق الوثيق بين الاتحاد الأوروبى ومصر حيال الأوضاع فى قطاع غزة، مشيرًا إلى البيان المشترك الصادر الأسبوع الماضي في ختام اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى الذى عقد ببروكسل والذى تضمن نقاطًا تتعلق بالأزمة فى قطاع غزة.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبى إلى الاجتماعات التى عقدت الأسبوع الماضى ببروكسل بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ووزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، وأيضا بين الوزراء الأوروبيين ووزير الخارجية الفلسطيني، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري الأوروبي مع وزير خارجية إسرائيل في محاولة لإيجاد حل للأزمة الدائرة في غزة وذلك على ضوء حرص الاتحاد الأوروبى على التحاور مع الشركاء فى هذا الشأن.

ولفت إلى أن الاجتماعات تمحورت حول الخطوات القادمة وضرورة التوصل إلى حل سياسى وتنفيذ حل الدولتين.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، قال سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر إن الاتحاد يؤكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، معربا عن التطلع إلى أن تسهم مهمة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة إلى زيادة نفاذ المساعدات إلى القطاع.