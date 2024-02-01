نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد الاتحاد الأوروبي يبحث أهم القضايا والمشروعات الخاصة بالمياه والتغيرات المناخية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار سفير الاتحاد الاوروبى، كريستيان برجر، على رأس وفد من الاتحاد، محافظة الاسكندرية، والتقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بديوان عام محافظة الإسكندرية، لبحث أهم القضايا والمشروعات الخاصة بالمياه والتغيرات المناخية.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي، عن سعادته بوجوده في مدينة الإسكندرية، وأكد أن زيارته إلى الإسكندرية تحمل الكثير من المناقشات في المشروعات التي يتعاون بها الاتحاد الأوروبي مع الإسكندرية والتي تعد جزءا من التعاون مع مصر.

وقال السفير الاوروبى، أنه لدينا الكثير من الأنشطة والمشروعات على أرض الإسكندرية، لعل أبرزها ترميم ترام الإسكندرية المعروف بـ«ترام الرمل»، وتنفيذ مترو الإسكندرية المكهرب الجديد، بدلأً من قطار أبوقير، لتحقيق نمو حضاري بالمدينة وتقليل الزحام المروري والمساهمة في التحول الأخضر للمدينة.

من جانبه، أكد المحافظ سعادته دومًا بالتعاون المثمر والبناء بين محافظة الإسكندرية والاتحاد الأوروبي وخاصة في مجال مشروعات تطوير البنية التحتية التي تخدم المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية، ورؤية مصر 2030، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الإسكندرية من أكثر المدن المهددة بالتغيرات المناخية، التي يعاني منها العالم بأكمله ولكن الإسكندرية تتأثر بشكل كبير وملحوظ، ونظرًا لكونها أقدم سكندريات العالم وبها أقدم شارع بالتاريخ تحتاج لتضافر العديد من الجهود لمواجهة تلك التغيرات التي تجلت بوضوح في السنوات الأخيرة من زيادة هطول الأمطار بكميات أكبر ولفترات أطول وزيادة سرعة الرياح بشكل أكبر، فضلًا عن تآكل شواطئ المحافظة وارتفاع منسوب سطح البحر مما أثر على البنية التحتية للمحافظة.

وتابع: لذا حظيت الإسكندرية باهتمام الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لمواجهة تلك التغيرات المناخية لعل أهمها الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ من النحر للحفاظ على شواطئ الإسكندرية لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت والآثار الموجودة بالمدينة.

حضر اللقاء، لفيف من سفراء الدول الأوروبية، وجاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.