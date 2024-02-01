العالم اليوم - الجيش الأميركي: إسقاط صاروخ حوثي ومسيرات إيرانية في خليج عدن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 05:18 صباحاً - أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الخميس، إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن تابع للحوثيين، وطائرات مسيرة إيرانية في خليج عدن.

وقال الجيش الأميركي إن سفينة حربية أميركية أسقطت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن إضافة إلى ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان "أطلق مسلحون حوثيون مدعومون من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. وتمكنت (يو أس أس كارني) من إسقاطه بنجاح"، في إشارة إلى المدمرة الأميركية.

وأضافت "سنتكوم" أنه بعد أقل من ساعة "أسقطت (يو أس أس كارني) ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية على مقربة منها"، دون تحديد ما إذا كانت مسلحة أم للمراقبة فقط.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في بيان مساء الأربعاء، أنها استهدفت سفينة تجارية أميركية كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل بصواريخ بحرية أصابتها بشكل مباشر.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، إن الحوثيين استهدفوا في "عملية نوعية" السفينة التجارية الأميركية "كوي".

وأكد المتحدث أن العملية العسكرية تأتي بعد ساعات من استهداف المدمرة الأميركية "يو إس إس غريفلي".

وشدد المتحدث على استمرار الحوثيين في "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وأضاف أن الجماعة "ستواجه التصعيد الأميركي البريطاني بالتصعيد، ولن تتردد في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية ردا على أي حماقة".

وأصدرت شركة "أمبري" للأمن البحري فجر الخميس بيانا قالت فيه "ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية"، مضيفة أن "السفينة أبلغت عن انفجار" على متنها.

ويوم الأربعاء، أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا عدة صواريخ بحرية باتجاه مدمرة أميركية في البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي إسقاط صاروخ حوثي.