نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو خليل: المنطقة تدفع ثمن التعنت الإسرائيلي منذ عقود طويلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي عمرو خليل، إنه إلى يومنا هذا ومنذ عقود طويلة لا تزال المنطقة كلها تدفع ثمن التعنت الإسرائيلي والهروب من استحقاقات السلام.

وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "منذ السابع من أكتوبر الماضي، تدفع إسرائيل نفسها والمنطقة ككل أثمانا مضاعفة وباهظة، ورغم ذلك، فإن إسرائيل مستمرة في حربها بل وتذهب إلى أبعد من ذلك لتعلن نيتها حول الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية في قطاع غزة لعدة سنوات قادمة".

وتابع: "وكعادتها، تتهرب إسرائيل رغم المأزق التي تمر وتقول إنه من العبث أن يطلب من إسرائيل الآن النظر في حل الدولتين".

وأكد، أن غزة التي اختزلت كل فصول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي جعلت الشرق الأوسط كله أكثر تعقيدا وانفجارا من أي وقت مضى، وجعلت واشنطن تواجه واحدة من أكثر اللحظات النادرة في تاريخها وبسبب دعمها لجرائم إسرائيل في القطاع، أصبحت مصالحها وقواتها في مرمى الهجمات في أكثر من مكان على جغرافيا الشرق الأوسط، ومن الصعب تخيل نجب شبح هذا الانفجار ومنع اشتعاله دون وقف إطلاق النار في غزة وتلبية كل الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعانون".