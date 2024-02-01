العالم اليوم - الذهب يلمع بآمال خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 07:21 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب،الخميس، وتمسك المستثمرون بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأميركي فكرة خفضها في مارس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2045.65 دولار للأونصة بحلول الساعة 0213 بتوقيت غرينتش. ولامس المعدن أمس الأربعاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2055.89 دولار قبل تقليص المكاسب لينهي الجلسة بارتفاع 0.1 بالمئة.

فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2063.20 دولار.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير واستبعد خفضها في الربيع. كما أسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 3.9426 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.97 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.95 دولار وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 980.34 دولار.