العالم اليوم - أرباح "بروج" الإماراتية ترتفع 16% في الربع الأخير من 2023

انتم الان تتابعون خبر أرباح "بروج" الإماراتية ترتفع 16% في الربع الأخير من 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 09:24 صباحاً - نمت أرباح شركة "بروج" الإماراتية، بنسبة 16 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، على أساس سنوي، لتصل إلى 1.05 مليار درهم (288 مليون دولار)، وفق بيان من الشركة الخميس.

وجاءت هذه الزيادة في الأرباح على الرغم من تراجع إيرادات الشركة في الربع الأخير من 2023 إلى 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) بانخفاض سنوي نسبته 6 بالمئة نتيجة تراجع مستويات الطلب العالمي مقارنة بالعام السابق.

وعلى أساس شهري ارتفعت أرباح "بروج" بنسبة 2 بالمئة في الربع الأخير من 2023، وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي في الأرباح الفصلية للشركة، بحسب البيان.

وقالت الشركة إن أرباحها الصافية في العام الماضي بأكمله سجلت 3.6 مليار درهم (مليار دولار)، مشيرة إلى أن تركيزها على تحسين أدائها التشغيلي والتجاري كان حافزاً رئيسياً وراء نجاحها في تحقيق نتائجها القوية في ظل التحديات والظروف العالمية للأسواق.

وذكرت "بروج" أن التكاليف انخفضت في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، كما ساهم "برنامج تعزيز القيمة"، الذي يركز على تحسين الإيرادات ورفع كفاءة إدارة التكاليف بشكل كبير في تخفيف حدة تداعيات الانخفاض الحاصل في الأسعار العالمية وتراجع الطلب خلال العام الماضي.

وأضافت أن "برنامج تعزيز القيمة" نجح في تحقيق أثر مالي إيجابي بقيمة 2.2 مليار درهم (607 مليون دولار)، متجاوزاً بذلك هدفه الأولي لعام 2023 بقيمة 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار) ومستهدفه المُعدل بقيمة 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار).

وعلى خلفية الأداء المرن للشركة المدعوم بمستويات السيولة المرتفعة والتدفقات النقدية القوية، تعتزم إدارة بروج تخصيص توزيعات نقدية إجمالية بقيمة 15.9 فلس للسهم الواحد للسنة المالية 2024، وهو ما يعكس تحقيق عائد أرباح قوي بنسبة 6.6 بالمئة، بحسب البيان.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: "لقد أكدت شركة بروج على مدار الاثني عشرة شهراً الماضية مدى مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على تجاوز التحديات وظروف السوق إلى جانب تحقيق أداء متميز".

وأشار السويدي إلى أنه انطلاقاً من سجلها القوي في توزيع الأرباح، فإن شركة خصصت توزيعات نقدية بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) للعام 2024.