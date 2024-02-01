العالم اليوم - مصرف الإمارات المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 09:24 صباحاً - أبقى مصرف الإمارات المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك بعد أن ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في نهاية اجتماعه أمس الأربعاء.

وقال المركزي الإماراتي إنه قرر الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40 بالمئة.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وكان الفيدرالي الأميركي قرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير للجلسة الرابعة على التوالي، لتظل عند مستوى 5.25 و5.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ 23 عاما.

وألمح الفيدرالي بقدر كبير إلى خفض الفائدة في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

واستبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بشدة فكرة أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في الربيع، وذلك في ظل توقع كثير من المتعاملين في السوق أن يبدأ خفضها في مارس.

وذكر باول في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: "لا أعتقد أن من المرجح أن تتوصل اللجنة إلى مستوى من الثقة بحلول وقت اجتماع مارس" لخفض تكاليف الاقتراض، "لكن يجب النظر في ذلك"، مضيفا أن خفض مارس ليس القضية الرئيسية لواضعي السياسات في المركزي الأميركي.