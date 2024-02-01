مدمرة أمريكية تسقط صاروخا باليستيا و3 مسيرات في خليج عدن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 09:31 صباحاً - أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن سفينة حربية أسقطت صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن، إضافة إلى ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: "أطلق مسلحون حوثيون مدعومون من إيران صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن، وتمكنت المدمرة الأمريكية (يو أس أس كارني) من إسقاطه بنجاح"، بحسب فرانس برس.

وأضافت أنه بعد أقل من ساعة، أسقطت "يو أس أس كارني" ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية على مقربة منها"، دون تحديد ما إذا كانت مسلّحة أم للمراقبة فقط.