العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عشرات المسلحين في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 10:25 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه قتل "عشرات الإرهابيين" خلال اليوم الماضي في معارك اندلعت في أنحاء قطاع غزة.

وفي مدينة خان يونس بجنوب القطاع، حيث ركزت إسرائيل هجومها في الأسابيع القليلة الماضية على حركة حماس، قال الجيش إن قواته اشتبكت في معارك مباشرة وشنت ضربات جوية، كما تحدث عن قتال في وسط وشمال غزة.

وتقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 26900 فلسطيني منذ 7 أكتوبر.