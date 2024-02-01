العالم اليوم - أسهم أوروبا تهبط بعد تلاشي آمال خفض الفائدة الأميركية مبكرا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 12:24 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، فيما استوعب المستثمرون مجموعة من التقارير المحبطة عن الأرباح، في حين تأثرت المعنويات بإشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن خفض أسعار الفائدة مبكرا غير مرجح.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش. وشهدت البنوك أكبر هبوط إذ بلغ 1.4 بالمئة، بقيادة تراجع سهم بنك بي.إن.بي باريبا بنسبة 7.7 بالمئة بعدما لم يحقق البنك الفرنسي الأرباح الفصلية المتوقعة. كما دفع البنك المؤشر كاك 40 الفرنسي للتراجع 0.6 بالمئة. وكان سهم شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية من بين الأسهم الخاسرة أيضا وهبط 7.7 بالمئة، إذ جاءت توقعات الشركة لعام 2024 دون التقديرات. وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، ورجح عدم خفض الفائدة في مارس مما بدد الآمال بالأسواق لخفض مبكر.

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