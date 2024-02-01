العالم اليوم - هبوط أرباح بيت التمويل الكويتي 19% في الربع الأخير من 2023

انتم الان تتابعون خبر هبوط أرباح بيت التمويل الكويتي 19% في الربع الأخير من 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 12:24 مساءً - هبطت أرباح بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وهو أكبر بنك إسلامي في البلاد، بنسبة 19.1 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، لتصل إلى 122.98 مليون دينار (399.87 مليون دولار) مقارنة مع 151.94 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلن البنك في بيان على موقع بورصة الكويت أن ربحه الصافي السنوي ارتفع رغم ذلك بنسبة 63.4 بالمئة ليصل إلى 584.52 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 357.72 مليون دينار في السنة السابقة.

وأشار البيان إلى أن زيادة الأرباح السنوية ترجع بصفة رئيسية إلى مساهمة نتائج مجموعة البنك الأهلي المتحد كنتيجة لإتمام الاستحواذ خلال الربع الأخير من 2022 بالإضافة لزيادة الأنشطة الرئيسية لمجموعة بيتك خلال عام 2023.

ووصف البنك على حسابه الرسمي على منصة "إكس" صافي أرباحه في العام الماضي بأنها "قياسية وتاريخية والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي عن عام 2023".

كما قرر توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد (10 فلس لكل سهم) بخلاف نسبة الـ10 بالمئة التي تم توزيعها خلال منتصف العام الحالي.

وقرر أيضا توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 9 بالمئة من رأس المال المصدر والمدفوع (أي 9 أسهم لكل مئة سهم).