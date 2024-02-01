نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة باليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هيئة بحرية بريطانية، إنها تلقت تقريرا عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة باليمن، وفقا لوسائل إعلامية.

وفي سياق آخر، أفادت ‏وكالة إيرانية، بأن عدة صواريخ أُطلقت من باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سيستان وبلوشستان.

وتعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.