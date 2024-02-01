العالم اليوم - وزير الدفاع الأميركي: هذه لحظة خطيرة في الشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 06:24 مساءً - قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس، إن واشنطن ستواصل تفادي اتساع نطاق الصراع "لكننا سنتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسنا"، مضيفا "هذه لحظة خطيرة في الشرق الأوسط".

وذكر أوستن، خلال مؤتمر صحفي: الهجوم على قواتنا في الأردن كان شنيعا. لن نتسامح مع من قتل جنودنا.. سنرد على الهجمات ضدنا في الوقت والزمان والكيفية التي نختارها.

سيكون لنا رد متعدد المستويات على الهجوم في الأردن ولدينا القدرة على الرد عدة مرات.

آن الأوان لنقضي على المزيد من قدرات المسؤولين عن مهاجمتنا وسنحاسبهم.

لا نرى صراعا شاملا بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبناني. نتواصل مع الإسرائيليين لضمان عدم توسع الحرب.

تهديد الحوثي للملاحة يكلف الدول والشركات أموالا طائلة ويجب أن يتوقف.

الحوثيون يقومون بإجراءات غير قانونية وهذه مشكلة دولية تتعلق بالأمن وحرية الملاحة.

ندعو إيران للتوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة.

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