العالم اليوم - نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية: نحن بحاجة "ملحة" للمساعدات

انتم الان تتابعون خبر نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية: نحن بحاجة "ملحة" للمساعدات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 06:24 مساءً - قالت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، الخميس في حديث خاص مع "دوت الخليج"، إن كييف بحاجة ملحة لمساعدة الشركاء الأوروبيين، وذلك عقب إقرار زعماء الاتحاد الأوروبي تخصيص 50 مليار يورو إضافية لكييف.
وأضافت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية:
- الدعم للموازنة سيصل إلى 39 مليار يورو، ونتوقع أن نحصل على 18 مليار يورو هذا العام.
- موازنة أوكرانيا أعلى من هذا المبلغ ونحن بحاجة هذا العام إلى أكثر من 37 مليار دولار أميركي، ولكن هذا يساعدنا كثيرا في مرونتنا واستقرارنا الاقتصادي.
- نتوقع أن نحصل على الحزمة الأولى في مارس، والحكومة تعمل مع الشركاء بشأن اتفاق للفترة الانتقالية.
- التمويل في إطار هذا البرنامج الاستثماري لا يمكن أن يستعمل للأهداف العسكرية بل للأمور الاجتماعية.
- هذه الخطة الأوكرانية سيكون لها تأثير إيجابي مع أملنا أن نرى نموا اقتصاديا وبأن المناخ التجاري سيكون أفضل.
- شركاؤنا الأوروبيون ساهموا باستقرار اقتصادنا لكن 18 مليار يورو ليست كافية لتغطية كل حاجياتنا.
- نحن بحاجة للمساعدة الأميركية أيضا.
- شركاؤنا يدركون موقفنا بشأن حاجتنا للدعم المالي السريع، ومتأكدون بأننا سنحصل عليه.
- اتخذنا الخطوات الضرورية لضمان أن العجز في الموازنة لن يؤثر على الوضع الاقتصادي.
- حولنا بعض الأموال من الناحية العسكرية للناحية الاقتصادية، نحن بحاجة ماسة لدعم الشركاء وخاصة الولايات المتحدة.
- نستمر دائما في الإصلاحات وهذه أولوية رئيسية لزملائي في الحكومة.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية: نحن بحاجة "ملحة" للمساعدات .. في رعاية الله وحفظة