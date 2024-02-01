العالم اليوم - نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية: نحن بحاجة "ملحة" للمساعدات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 06:24 مساءً - قالت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، الخميس في حديث خاص مع "دوت الخليج"، إن كييف بحاجة ملحة لمساعدة الشركاء الأوروبيين، وذلك عقب إقرار زعماء الاتحاد الأوروبي تخصيص 50 مليار يورو إضافية لكييف.