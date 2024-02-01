نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام: رجل مسلّح يقتحم مقر شركة أمريكية "داعمة لإسرائيل" في تركيا ويحتجز من فيها كرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس بأن رجلا مسلحا اقتحم مقرّ شركة "procter & gamble (P&G)" الأمريكية في منطقة غيبزي بولاية كوجالي شمال غربي تركيا، واحتجز من فيه كرهائن.

وذكر الإعلام التركي أن قوات تركية خاصة مختصة وصلت إلى الموقع للتعامل مع الحدث، في حين لم تتضح أسباب الحادث حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وتمت الإشارة إلى أن منتجات هذه الشركة كلها منتجات داعمة لإسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام تركية مقتل شخص وجرح آخرين في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف الكنيسة الكاثوليكية "سانتا ماريا" خلال قداس الأحد في مدينة إسطنبول، في حين أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا لاحقا القبض على المهاجمين اللذين نفذا الهجوم على الكنيسة.