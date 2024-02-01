نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الهند بالقاهرة يكرم الطلبة المصريين الدارسين للغة الهندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارة الهند في القاهرة بتوزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة الرسم السنوية "لمحات من الهند" وكذلك توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلبة الدارسين للغة الهندية.

وقام سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، يرافقه الدكتورة رباب عبدالمحسن، مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين بمسابقة الرسم السنوية "لمحات من الهند".

والجدير بالذكر أن سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قد نظمت تلك المسابقة فى سبع محافظات وذلك فى الفترة من 26 نوفمبر- 17 ديسمبر 2023 وشارك بها 11668 طالبا وطالبة وكان الهدف منها غرس الاهتمام بالهند والثقافة الهندية من جانب الأجيال المتعاقبة من الشباب فى مصر.

واحتفلت السفارة الهندية كذلك باليوم العالمى للغة الهندية فى إطار الترويج للغة الهندية والاحتفال بتراثها الثقافي الغني، حيث تخلل الاحتفالات عروض موسيقية وغنائية هندية.