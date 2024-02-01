نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلة فوربس: الجابري تقدم بالكرة للأمام خلال مؤتمر COP28 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشت موقع مجلة فوربس الأمريكية أن أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، الذي هاجمه النقاد بشكل غير عادل، تقدم بالكرة إلى الأمام، في المؤتمر ومما لا شك فيه أن الهدف الآن هو تنفيذ التزامات قمة المناخ العالمية.

وتابعت المجلة اتفاق باريس يعمل وإذا وفت البلدان المتقدمة بتعهداتها المناخية، فإن مسار حبس الحرارة سوف يتراجع بسرعة أكبر ــ ولكن ليس بالسرعة الكافية للتخفيف من أسوأ التأثيرات المترتبة على تغير المناخ. هل نرمي الطفل مع ماء الاستحمام؟ كلا، التحدي يكمن في إزالة الكربون من أسواق الطاقة وتقديم تمويل الكربون إلى الجنوب العالمي.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في بيان: "الاتفاق ليس مثاليا، ولكن هناك شيء واحد واضح: أن العالم لم يعد ينكر إدماننا الضار على الوقود الأحفوري". "والآن يجب أن يبدأ العمل الشاق لإزالة الكربون."

عندما وقعت الأطراف على اتفاق باريس في عام 2015، توقع العلماء أن ترتفع الغازات الدفيئة بنسبة 16٪ بحلول عام 2030. وقد أصبح هذا الرقم الآن 3٪، وهو ما يجب أن يتغير: يجب أن تنخفض هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 42٪. وفي الوضع الحالي، سوف ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.5 درجة مئوية هذا القرن.

إذا كان لمحادثات المناخ العالمية أن تنجح، فيتعين على البلدان النامية أن تحصل على التمويل اللازم لنشر المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، وشراء أحدث التكنولوجيات وأكثرها روعة للحد من الانبعاثات، والحفاظ على غاباتها المطيرة ــ الفراغ الطبيعي لثاني أكسيد الكربون. أطلقنا 50 جيجا طن من الانبعاثات العام الماضي. أما الحلول المبنية على الطبيعة فقد خفضت ذلك بنحو 9 جيجا طن.

ولإبطال هذه الجهود حتى نهاية الطريق، وعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بمضاعفة استخدام مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة تدابير كفاءة الطاقة، ووقف إزالة الغابات ــ كل ذلك بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، تخطط الاتفاقية للخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري – النفط. والغاز الطبيعي والفحم، وهي الثمار القريبة. وهذه هي المرة الأولى التي يتعهد فيها أي جمعية عالمية للمناخ بالابتعاد عن الوقود الأحفوري، على الرغم من إصرار المنتقدين على التخلص التدريجي منه.

ندرك أن الجابر جعل دول أوبك توافق على هذه اللغة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية - وهي مهمة تبدو مستحيلة. كلام على ورق؟ ليس إذا كانت البلدان ترغب في المنافسة في الاقتصاد العالمي واجتذاب أمثال MicrosoftMSFT، وAppleAAPL، وAmazonAMZN، التي تبيع منتجاتها للمستهلكين المهتمين بالكربون.

دعونا نتحدث عن الفيل في الغرفة. الجابر هو رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية، مما أثار الكثير من الشكوك. وصلت المسألة إلى ذروتها عندما قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي إن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري من شأنه أن يمنع التنمية الاقتصادية بين البلدان الناشئة، مؤكدا على أن الفطام عن الوقود الأحفوري لن يتعارض مع السعي إلى تحقيق صافي الصفر.

ويتفق هذا مع توقعات وكالة الطاقة الدولية: سيظل النفط والغاز يشكلان 46% من محفظة الطاقة العالمية في عام 2040.

لقد تعرض الجابر لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام. إن الانبعاثات المرتبطة بالمناخ لا يمكن تجنبها في الوقت الحالي. ومع ذلك، يجب أن تتزامن مع عمليات الإزالة. والهدف النهائي هو الحياد المناخي. وينص الاتفاق النهائي بوضوح على ضرورة "الانتقال" بعيدًا عن الوقود الأحفوري "بطريقة منظمة". كما يؤكد أنه يتعين علينا "الإلغاء التدريجي لإعانات دعم الوقود الأحفوري غير الفعالة في أقرب وقت ممكن".

وهذه خطوة إيجابية إلى الأمام، ويتمثل التحدي في حمل البلدان على تنفيذ الاتفاق وتنفيذه ــ على غرار الالتزام بقرار العام الجديد. لقد قال الجابر وحكومة الإمارات العربية المتحدة باستمرار إن التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري أمر ضروري ولا مفر منه.

على مدى عقدين من الزمن، خططت دولة الإمارات العربية المتحدة لـ "البرميل الأخير من النفط"، حيث عملت جاهدة على تحويل الاقتصاد من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة. ولتحقيق هذه الغاية، كان النفط يشكل 70% من اقتصادها في عام 2009؛ أما اليوم فقد بلغت 30% وهي موطن للشركات العالمية والسياحة الدولية. إنها تبني منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية بينما تسعى أيضًا إلى استخدام الهيدروجين المتقدم.

وتَعِد مصدر، شركة الطاقة المتجددة المملوكة للدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يشرف عليها الجبار أيضًا، بتنمية محفظتها من الطاقة الخضراء بمعامل خمسة قبل عام 2030. وهذا يعادل 100 ألف ميجاوات.

"الوقود الأحفوري جاهز للتدمير والاستبدال. قال لي ريازان المبارك، بطل الأمم المتحدة لتغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، في وقت سابق: "إن تغير المناخ يسلط الضوء على هذا السرد مع شعور بالإلحاح الكبير".

يمكننا أن نصل إلى صافي الصفر من خلال مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، وعكس اتجاه إزالة الغابات بحلول عام 2030. وتشكل الحلول القائمة على الطبيعة أهمية بالغة أيضا ــ وهي طريقة مثبتة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. ومع ذلك، فإن الجنوب العالمي، وخاصة بلدان الغابات المطيرة، يحتاج إلى تمويل الكربون.

والواقع أن 138 دولة تنتج أقل من 1% من الانبعاثات السنوية من ثاني أكسيد الكربون أصبحت تحت رحمة 20 دولة تنتج 80% من تلك الانبعاثات. وساهمت دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار، فيما ساهمت ألمانيا بالمثل. ومن ناحية أخرى، وعدت بريطانيا والولايات المتحدة واليابان بتقديم 51 مليون دولار، و17.5 مليون دولار، و10 ملايين دولار على التوالي ــ وهي بداية متواضعة.