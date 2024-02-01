البنتاغون تنقل صواريخ "GLSDB" الموجهة بدقة إلى أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - صرحت صحيفة "بوليتيكو" إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أكدت نقل صواريخ "GLSDB" الموجهة بدقة إلى أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن "الصواريخ الجديدة بعيدة المدى، من المفترض أن تكون قد وصلت إلى كييف، يوم الأربعاء، حيث ستكون أوكرانيا أول دولة تتلقى هذه الصواريخ الفتّاكة".

ولم يذكر البنتاغون التوقيت الدقيق لتسليم صواريخ "GLSDB"، ولكنه قال: "سنجري مناقشات مع أوكرانيا، حول أي إمدادات".

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر: "نواصل العمل بشكل وثيق مع أوكرانيا للتأكد من أن البلاد مستعدة للاستفادة من القدرات التي نقدمها لها، وفي أسرع وقت ممكن".

وصاروخ "GLSDB" هو قنبلة مثبتة بمحرك صاروخي، ويتم إطلاقه من منصات إطلاق أرضية مختلفة، إلا أن هذه الذخيرة لم تدخل الخدمة الفعلية بعد في الجيش الأمريكي.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، الثلاثاء في كييف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول إمدادات الأسلحة إن "الصواريخ عالية الدقة GLSDB التي نقلتها واشنطن لكييف في طريقها بالفعل".