نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا: وصول 2143 مهاجرًا منذ بداية العام الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل البلاد منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بلغ 2143 مهاجرا، مقابل 4963 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم الخميس- إن “اليومين الماضيين سجلا وصول 280 شخصًا (211 أمس و69 اليوم) إلى سواحلنا، مما رفع إجمالي عدد الوافدين بحرًا إلى إيطاليا في يناير إلى 2143، أما في العام الماضي، ففي الشهر بأكمله، كان هناك 4963 مهاجرًا، بينما في عام 2022 كان العدد قد توقف عند 3035 شخصًا”.

وأضافت الوزارة عدد المهاجرين في مراكز الاستقبال، بلغ 138،721 شخصًا في جميع أنحاء الأراضي الإيطالية، منهم 289 في النقاط الساخنة (233 في صقلية و56 في بوليا)، و103.816 بمراكز الاستقبال المؤقتة و34.816 في مراكز تحديد الهوية.