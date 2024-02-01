العالم اليوم - النفط يرتفع بدعم تلميح الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 07:21 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بدعم تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى احتمال بدء خفض أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا إلى 81.30 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 84 سنتا إلى 76.69 دولار.

وكان هناك أثر فوري محدود على الأسعار بعد أن قال مصدران بأوبك+ إن المجموعة ستقرر في مارس إذا كانت ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الساري في الربع الأول أم لا، وذلك بعدما لم يتبن اجتماع لجنة وزارية أي تغييرات في سياسة الإنتاج.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمس الأربعاء إن أسعار الفائدة بلغت ذروة وسيتم خفضها في الشهور المقبلة مع مواصلة تباطؤ التضخم وتوقع استدامة النمو الاقتصادي.

ويدعم انخفاض أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الطلب على النفط.

وقال محللون من بنك "جيه.بي مورغان" إنهم يتوقعون أن تظل الصين أكبر مساهم في نمو الطلب العالمي على النفط في 2024، متوقعين نمو الطلب الصيني 530 ألف برميل يوميا بعد أن قفز 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.

وقال جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء: "بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، تظل وجهة نظرنا هي أن 2024 سيكون عاما إيجابيا من حيث العوامل الأساسية لسوق النفط، وأوصينا باستغلال موجة البيع في ديسمبر كونها فرصة للشراء".