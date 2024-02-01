العالم اليوم - مهاجم يحتجز رهائن بمصنع قرب إسطنبول.. ما التفاصيل؟

انتم الان تتابعون خبر مهاجم يحتجز رهائن بمصنع قرب إسطنبول.. ما التفاصيل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 07:21 مساءً - احتجز مهاجم، الخميس، عددا غير محدد من الرهائن في مصنع تملكه شركة "بروكتر أند غامبل" الأميركية العملاقة قرب إسطنبول احتجاجا على الحرب في قطاع غزة، بحسب متحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث لوكالة "فرانس برس" إنه لم يتضح على الفور عدد الأشخاص المتحجزين في المصنع الواقع في ضاحية إسطنبول الشرقية.

وأوضحت نقابة تمثل العمال في المصنع أن المهاجم يحتجز سبعة أشخاص كرهائن، مشيرة إلى إطلاق سراح باقي العمال.

ونشرت وكالة "دي إتش إيه" الخاصة للأنباء صورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجم المزعوم وهو يحمل مسدسا ويرتدي ما بدا أنه سترة ناسفة.

ووقف الرجل قرب رسم للعلم الفلسطيني بينما كتبت عبارة "من أجل غزة" على الحائط باللون الأحمر.

وأظهرت صور من الموقع، الشرطة وهي تطوق المصنع المترامي الأطراف الذي ينتج مستحضرات تجميل.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن فرق العمليات الخاصة والإسعاف توجهت إلى الموقع.