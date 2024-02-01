بايدن: عنف المستوطنين الإسرائيليين بلغ مستوى لا يمكن التسامح معه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 08:25 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كلمة له اليوم الخميس، أن واشنطن تعمل من أجل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بناء على دولتين وشعبين يعيشان جنبا إلى جنب.

بايدن يحذر من عنف المستوطنين

وقال بايدن، خلال كلمته اليوم في العاصمة واشنطن: "إنه يعمل جاهدا لإيجاد وسيلة لإعادة "الأسرى"، وإنهاء الأزمة الإنسانية، وإحلال السلام في غزة وإسرائيل".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن هناك تصاعدا في عنف المستوطنين اليهود يهدد السلام والأمن في الضفة وإسرائيل.

وأكد الرئيس الأمريكي في كلمته أن عنف المستوطنين الإسرائيليين بلغ مستوى لا يمكن التسامح معه، وذلك في ظل استعداد واشنطن إصدار إجراءات تنفيذية ضدهم.

ذكرت صحيفة بوليتيكو أن وثائق ومسئولين أمريكيين قالوا: إنه "من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

بايدن يستعد لقرار ضد المستوطنين الإسرائيليين

وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يصدر قرار بايدن في وقت لاحق من اليوم الخميس، وفقا للوثائق والمسؤول الأمريكي، ومن المتوقع أن يشمل عقوبات ضد المستوطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن بايدن وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين حذروا مرارا وتكرارا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

وتصاعدت الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون في الأشهر الأخيرة مع توسع المستوطنات اليهودية، ثم تصاعدت مرة أخرى منذ هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل. وفي ديسمبر، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق حكومة نتنياهو بضرورة التصدي لهجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.