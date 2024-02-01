نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تهنئ كينيا باستضافتها لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى السفير وائل نصر الدين عطية، سفير جمهورية مصر العربية في نيروبي مع أبابو ناموبا، وزير شئون الشباب والاقتصاد الإبداعي والرياضة الكيني، حيث تناولا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الشباب والرياضة والاقتصاد الابداعي.

وقدم السفير المصري التهنئة للوزير الكيني بمناسبة فوز كينيا باستضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 2027 بالاشتراك مع أوغندا وتنزانيا، معربًا عن استعداد مصر لدعم الجهود الكينية لإخراج النسخة الأولي التي تستضيفها دول إقليم شرق إفريقيا بشكل مميز.

من جانبه، أكد الوزير مع السفير المصري على أهمية إرساء الأطر القانونية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في تلك المجالات، خلال الجولة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين المقرر عقدها هذا العام. وأبدى الوزير الكيني الإعجاب بالتجربة المصرية في تمكين الشباب ورعاية المواهب الرياضية، مشيرًا إلى رغبة كينيا التي يمثل الشباب فيها ما يزيد عن 75% من تعداد السكان في الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا السياق، وتطوير البرنامج الحكومي الكيني لرعاية المواهب، فضلًا عن تبادل الخبرات بين المركز القومي للشباب في كينيا والأكاديمية الوطنية للتدريب ونقل التجربة المصرية في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

كما شكر الوزير الكيني مصر على دعمها لملف استضافة كينيا لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 2027 بالاشتراك مع تنزانيا وأوغندا. وأعرب عن التطلع لإسهام الشركات المصرية في تطوير البنية التحتية الرياضية في بلاده استعدادًا للبطولة، وإقامة معسكرات تدريبية بالتبادل في البلدين لتطوير القدرات والمهارات الرياضية المختلفة، وهو ما رحب به نصر الدين، مشيرًا إلى إمكانية استفادة اللاعبين المصريين بشكل كبير من معسكرات التدريب في كينيا في الرياضات التي تتطلب تنمية قدرة تحمل عالية، على ضوء الأثر الملموس لارتفاع الأراضي الكينية على تفوق العدائين الكينيين في ألعاب القوى، خاصة سباقات العدو المتوسط والطويل. وأكد أهمية استثمار الرياضة كعامل أساسي للتقريب بين شعوب دول حوض النيل.