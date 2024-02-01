نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شولتس: العديد من دول الاتحاد الأوروبي لا تفعل ما يكفي لدعم أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي لا تفعل ما يكفي لدعم أوكرانيا.

قال شولتس خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة طارئة عقدها الاتحاد الأوروبي في بروكسل: في العديد من العواصم يجب طرح السؤال، هل نقوم بما يكفي حقا؟.. الجواب في معظم الحالات هو كلا، مضيفا أن ألمانيا لا تستطيع بمفردها تغطية متطلبات الحرب التي تخوضها أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أشار شولتس إلى أن قرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لأوكرانيا بمقدار 50 مليار يورو، يرسل إشارة جيدة للبيت الأبيض. وأضاف أن الرئيس الأمريكي صديق وحليف جيد وهو يسعى للحصول على موافقة الكونغرس على التمويل اللازم، وآمل أن تساعد رسالة اليوم في جعل جهوده السياسية أسهل.

وأشار شولتز إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي كانت ناجحة للغاية. موضحا أن دول الاتحاد الـ 27 مهدت الطريق لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، وهذا بدوره خبر جيد للاتحاد الأوروبي، ولأوكرانيا.

وأشارت المستشار الألماني إلى أن الزعماء ناقشوا خلال القمة مسألة تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال شولتس: لقد درسنا هذه القضية بعناية شديدة، مضيفا أن من الواجب ضمان قيام جميع الدول الأعضاء ببذل جهود كافية لتقديم المساعدة في مجال الأسلحة.

وأضاف: وفقا لتقييمي الشخصي، الأمر لا يبدو كذلك، ذلك لأن ألمانيا عملت الكثير، فقد خصصت في هذا العام أكثر من 7 مليارات يورو لهذا الغرض. والآن لدينا التزامات تصل إلى 6 مليارات يورو أخرى في السنوات القادمة. وهذه بالفعل مساهمة كبيرة، والآن ينبغي على الجميع أن يدرك أهمية بذل جهود كبيرة من الجميع.