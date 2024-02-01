نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية توافق على بيع الهند طائرات مسيرة وأنظمة أخرى بنحو 4 مليارات دولار في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات دون طيار من طراز MQ-9B Sky Guardian" Aircraft" وأنظمة أخرى للهند مقابل 3.99 مليارات دولار.
ووفقا لوثيقة صادرة عن وكالة التعاون الأمني في البنتاجون، المسؤولة عن توريد المعدات العسكرية والأسلحة إلى الخارج بموجب عقود حكومية دولية، "وافقت (الخارجية الأمريكية) على إمكانية بيع طائرات دون طيار من طراز MQ-9B ومعدات ذات صلة لحكومة الهند مقابل نحو 3.99 مليار دولار".
وأشارت الوثيقة إلى أن السلطات الهندية طلبت سابقا الإذن بشراء 31 طائرة دون طيار من طراز MQ-9B Sky Guardian Aircraft وصواريخ وقطع غيار وأنظمة مختلفة من الولايات المتحدة.