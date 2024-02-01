نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية توافق على بيع الهند طائرات مسيرة وأنظمة أخرى بنحو 4 مليارات دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات دون طيار من طراز MQ-9B Sky Guardian" Aircraft" وأنظمة أخرى للهند مقابل 3.99 مليارات دولار.

ووفقا لوثيقة صادرة عن وكالة التعاون الأمني ​​في البنتاجون، المسؤولة عن توريد المعدات العسكرية والأسلحة إلى الخارج بموجب عقود حكومية دولية، "وافقت (الخارجية الأمريكية) على إمكانية بيع طائرات دون طيار من طراز MQ-9B ومعدات ذات صلة لحكومة الهند مقابل نحو 3.99 مليار دولار".

وأشارت الوثيقة إلى أن السلطات الهندية طلبت سابقا الإذن بشراء 31 طائرة دون طيار من طراز MQ-9B Sky Guardian Aircraft وصواريخ وقطع غيار وأنظمة مختلفة من الولايات المتحدة.