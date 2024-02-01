العالم اليوم - مصدر أمني مصري ينفي وجود أي ترتيبات جديدة بشأن "فيلادلفيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 09:24 مساءً - نفى مصدر أمني رفيع المستوى في مصر لقناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس، وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن محور صلاح الدين "فيلادلفيا".

ونفى المصدر ما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور "فيلادلفيا" أو تركيب أية وسائل تكنولوجية جديدة بالمحور.

كما نفى المصدر ذاته وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن فيلادلفيا.

ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفيا"، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها، قبل أيام، إن إسرائيل أبلغت مصر عن خطتها للسيطرة على محور فيلادلفيا قريبا.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت مصر أنها "تخطط لعملية عسكرية داخل غزة على طول الحدود مع مصر".

وكانت القاهرة نفت في وقت سابق ما تحدثت عنه تقارير إعلامية بشأن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور فيلادلفيا.

ما هو محور فيلادلفيا؟