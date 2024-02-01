العالم اليوم - مسؤول بحركة "حماس": تلقينا عرضا لهدنة في غزة ولم نقدم ردا

انتم الان تتابعون خبر مسؤول بحركة "حماس": تلقينا عرضا لهدنة في غزة ولم نقدم ردا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 11:18 مساءً - نقلت "رويترز" عن قيادي في "حماس" تأكيده دراسة الحركة لعرض هدنة جديدة في غزة، مشيرا إلى عدم تقديم رد عليه حتى الآن.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو، لـ"رويترز"، يوم الخميس: "الحركة تلقت اقتراحا بشأن هدنة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، لكنها لم ترد بعد على أي من الأطراف".

وأضاف النونو:" لقد تلقينا بالفعل المقترح الذي تم التوصل إليه في باريس ولكننا لم نسلم حتى الآن أي رد لأي جهة وهو قيد الدراسة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، أن حركة حماس أعطت "تأكيدا إيجابيا أوليا" بشأن مقترح الهدنة في غزة وإطلاق سراح رهائن.

وجرت محادثات الأحد في العاصمة الفرنسية شارك فيها مسؤولون من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، وتباحثوا خلالها هدنة لستة أسابيع وتبادل رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين، وقدموا المقترح إلى حماس.

وأفاد ماجد الأنصاري، خلال جلسة في كلية الدراسات العليا في واشنطن، بأن "الاجتماع في باريس نجح في دمج المقترحات. لقد وافق الجانب الإسرائيلي على هذا الاقتراح والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس"، مضيفا: "لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية".

وأوضح الأنصاري: "نحن متفائلون لأن الجانبين وافقا الآن على المبدأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى التوقف التالي" في القتال.

وتابع الأنصاري قائلا: "نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع".

وجرى في وقت سابق التوصل لهدنة استمرت لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي، وأدت إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين والأجانب، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى إدخال كميات أكبر من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.