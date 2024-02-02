غورغييفا: مفاوضات الصندوق مع مصر لزيادة قيمة البرنامج في المرحلة الأخيرة

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أحمد جودة - القاهرة - قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن المؤسسة المقرضة تناقش مع مصر "زيادة" برنامجها التمويلي في وقت يواجه اقتصاد البلاد تحديات متزايدة وسط الاضطرابات التي تشهدها في المنطقة.

أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم الخميس، إن العمل مع مصر يمثل أولوية قصوى للغاية لأنه مهم في هذا السياق الإقليمي الذي أصبح أكثر صعوبة.

وتأتي تصريحات غورغييفا بالتزامن مع تمديد بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية هذا الأسبوع، وتعمل على برنامج تمويل مع شركاء آخرين قد يتجاوز 10 مليارات دولار.

ووصفت غورغييفا برنامج مصر بأنه "أولوية قصوى". وقالت إن المحادثات تحرز تقدمًا وتناقش زيادة البرنامج في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة الواقعة على الحدود المصرية وانخفاض عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين.

أوضحت غورغييفا أن المحادثات تحتاج إلى مزيد من الوقت. وقالت: "نحن في المرحلة الأخيرة، حيث نعمل على تفاصيل التنفيذ..نحن قريبين جدا؛ ونحن لا نتحدث عن فترة طويلة وممتدة على الإطلاق".

يساعد صندوق النقد الدولي مصر في اتخاذ "القرار الحكيم" بالتحرك نحو استهداف التضخم، والعمل على تفاصيل التنفيذ.