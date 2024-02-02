نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: العالم لن يتخلص من الاعتماد على النفط والغاز قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الروسي، خلال حدث، اليوم الخميس، إن “البشرية” لن تكون قادرة على الابتعاد عن استخدام النفط والغاز في المستقبل المنظور”.

وأوضح “فلاديمير بوتين” أنه مهما قيل عن الطاقة الهيدروكربونية، فإن “البشرية” لن تتمكن من تجنبها في العقود المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه “حقيقة طبية”.

وأضاف رئيس الدولة، أنه ينبغي تحسين الطاقة الهيدروكربونية من خلال إيجاد طرق لجعلها نظيفة قدر الإمكان، حسب صحيفة “تاس” الرسمية.

واختتم “بوتين”، أنه فيما يتعلق بالحاجة إلى تطوير أشكال بديلة للطاقة، فهذا أمر ينبغي القيام به، ويجري التعامل مع ذلك في روسيا، مؤكدًا مواصلة ذلك الاتجاه دون شك.