العالم اليوم - وصفوا الاجتماع بـ"الهزلي".. فلسطينيون يرفضون لقاء بلينكن

انتم الان تتابعون خبر وصفوا الاجتماع بـ"الهزلي".. فلسطينيون يرفضون لقاء بلينكن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 فبراير 2024 04:21 صباحاً - رفض بعض الأميركيين من أصل فلسطيني دعوة للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس بسبب استيائهم من سياسة واشنطن تجاه الصراع والأزمة في غزة.

وقالت مجموعة من أعضاء الجالية الأميركية الفلسطينية في بيان "اجتماع من هذا النوع في هذا الوقت أمر مهين وهزلي"، مضيفة أنهم يمثلون غالبية المدعوين.

ويحتج العرب والفلسطينيون في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ناشطين مناهضين للحرب، على السياسة الأميركية في الصراع بغزة حيث قتلت الهجمات الإسرائيلية نحو 27 ألفا، أي أكثر من واحد بالمئة من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بحسب وزارة الصحة هناك.

وأفادت المجموعة الفلسطينية الأميركية بأن "هما (بلينكن والرئيس جو بايدن) يظهران لنا كل يوم من حياتهم مهمة بالنسبة لهما ومن حياتهم يمكن التخلص منها. لن نحضر هذا الاجتماع الذي لا يعد سوى إجراء روتينيا".

وأضافت المجموعة أنها تعد واشنطن "متواطئة في الأفعال الإسرائيلية"، حسبما نقلت "رويترز".

ودفعت الأزمة الإنسانية في غزة السكان إلى حافة المجاعة، ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وهو ما عارضته الولايات المتحدة قائلة إنه سيسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها.

وذكر متحدث باسم الخارجية الأميركية الخميس أن بلينكن اجتمع مع "عدد من قادة" الجالية الأميركية الفلسطينية، دون ذكر عدد الحاضرين.

وتشهد الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة احتجاجات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وخرجت مظاهرات بالقرب من مطارات وجسور في مدينة نيويورك ولوس أنجلوس فضلا عن وقفات احتجاجية خارج البيت الأبيض ومسيرات في واشنطن.

كما قاطع المتظاهرون بايدن في أثناء إلقائه خطابات ونظموا احتجاجات خلال فعاليات حملته الانتخابية، بما في ذلك في ميشيغان الخميس.