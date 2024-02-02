نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي بفتح عن نية أمريكا الاعتراف بفلسطين: نتمنى ترجمة الأقوال إلى أفعال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بشأن دعم بلادهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، قائلا: "نتمنى ترجمة هذا القول إلى أفعال".

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن من قبل دعم بلاده لحل الدولتين ولكنه لم يفعل شيء من أجل إقامة دولة فلسطين، مطالبا بضرورة منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويجب على الأمريكان أن يدفعوا بشكل حقيقي لحل الدولتين.

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، المبادرة العربية للسلام توفر الأمن لإسرائيل ونحن لا نمانع من إقامة دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح، كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن لنا حقوق كاملة، كما حدث في سويسرا، مشيرا إلى أن اعتراف أمريكا وبريطانيا بفلسطين سيدفع دول أخرى بمزيد من الاعترافات.