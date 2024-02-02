نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الإصلاح والنهضة: إسرائيل تستهدف التوسع في المنطقة وإضعاف الدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مصر حريصة على إفشال المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف تجويع الفلسطينيين وتركيعهم وتهجيرهم، مشددا على أن مصر تمارس سياسة حكيمة للغاية، ولن تسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافهم الاستراتيجية في المنطقة وتعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع إسرائيل أمام مسئولياتها.

وأضاف الدكتور هشام عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا توجد دولة ذات سيادة في قراراتها بالمنطقة سوى مصر فقط، مؤكدا أن مصر لن تفرط في ثوابت أمنها القوي بأي حال من الأحوال، أو تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر العمود الفقري الباق في المنطقة.

تابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كان مخطط لها مسبقا ضمن الأهداف والمخططات الصهيونية التي تم إعدادها منذ عام 2011 بشأن تجهيز المنطقة لاستقبال توسع إسرائيلي في المنطقة العربية وإضعاف الدول العربية.